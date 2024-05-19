Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаАВЕН ФІЗІОЛІФТ ДЕННИЙ КРЕМЦіни в аптеках

АВЕН ФІЗІОЛІФТ ДЕННИЙ КРЕМ 30 мл - Львів (642211) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
1306,33 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (3)
1299,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
1299,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (2)
1306,33 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
1203,75 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
1259,41
Економія: -5,21 грн
1254,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
1250,11 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
1143,15
Економія: -12,55 грн
1130,60 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
1243,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
920,78
Економія: -10,06 грн
910,72 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
1085,02 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1258,42
Економія: -6,32 грн
1252,10 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (2)
1248,25
Економія: -6,78 грн
1241,47 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн