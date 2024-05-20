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АВЕН ГІДРАНС UV РІЧ КРЕМ SPF 30 40 мл - Одеса (642099) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
628,32
Економія: -28,32 грн
600,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
751,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
627,54
Економія: -27,54 грн
600,00 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
751,20 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
691,10 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
629,58
Економія: -29,58 грн
600,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
699,60 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
622,98
Економія: -22,98 грн
600,00 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
627,18
Економія: -27,18 грн
600,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
624,84
Економія: -24,84 грн
600,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Евіта
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
717,60
Економія: -21,53 грн
696,07 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
732,00 грн