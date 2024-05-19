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АВЕН ГІДРАНС UV РІЧ КРЕМ SPF 30 40 мл - Львів (642099) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
739,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
630,18
Економія: -30,18 грн
600,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
700,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
700,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
700,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
779,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (2)
700,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (2)
700,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
717,60
Економія: -21,53 грн
696,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
780,00
Економія: -23,40 грн
756,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (2)
717,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
780,00
Економія: -23,40 грн
756,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (2)
780,00
Економія: -23,40 грн
756,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (2)
700,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
620,10
Економія: -20,10 грн
600,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (3)
700,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
633,24
Економія: -33,24 грн
600,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
636,00 грн