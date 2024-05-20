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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" 300 мл проти випадіння волосся - Львів (60488) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (2)
107,10
Економія: -26,01 грн
81,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
97,10
Економія: -23,58 грн
73,52 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
111,70
Економія: -27,11 грн
84,59 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом