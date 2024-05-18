BABARIA ЛОСЬЙОН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДЛЯ ТІЛА SPF-30 100 мл - Харків (785347) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Будьте здорові
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Баришівка, вул. Привокзальна, 2-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тараща, вул. Шевченка Тараса, 35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 5/13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом