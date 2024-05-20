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Авапрост капсули, №30 - Запоріжжя (784249) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
463,00
Економія: -77,00 грн
386,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
480,81
Економія: -73,49 грн
407,32 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
451,61
Економія: -44,11 грн
407,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (7)
407,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -57,87 грн
392,12 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
415,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
467,96 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
415,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
425,99
Економія: -33,87 грн
392,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), капсули (2)
442,04
Економія: -28,81 грн
413,23 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
440,77
Економія: -33,71 грн
407,06 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
489,33
Економія: -81,77 грн
407,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
434,33
Економія: -26,57 грн
407,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
459,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
480,49
Економія: -73,01 грн
407,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
415,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
415,20 грн