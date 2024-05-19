АКВА-ГІПЕРТОН ANC З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей 50 мл - Харків (721915) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Астарта
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
В інших містах:
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Аптека є все, що лікар прописав
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Аптека
Детальніше
Подільськ, пл. Базарна, 1-А
Техмедсервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом