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D3+K2 ВІТАМІНИ капсули 350 мг, №90 - Запоріжжя (763006) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
247,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
262,64
Економія: -38,80 грн
223,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
247,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
247,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
247,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
305,80
Економія: -69,80 грн
236,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
247,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
273,98
Економія: -28,11 грн
245,87 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
247,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
247,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
247,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
261,20
Економія: -25,20 грн
236,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
247,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
247,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
263,22
Економія: -41,46 грн
221,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
276,15
Економія: -53,14 грн
223,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
247,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
247,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
247,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
247,80 грн