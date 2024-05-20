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Vale Vita ФАРИНГО-ОІЛ СПРЕЙ 30 мл - Запоріжжя (773894) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
188,00
Економія: -27,00 грн
161,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
196,00
Економія: -38,00 грн
158,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (1)
211,99
Економія: -55,23 грн
156,76 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
188,00
Економія: -27,00 грн
161,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (1)
187,50 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
187,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (3)
184,50
Економія: -13,90 грн
170,60 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (12)
169,50
Економія: -5,08 грн
164,42 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
215,10
Економія: -52,19 грн
162,91 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (5)
187,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
Всього: упаковка (2)
229,99
Економія: -73,23 грн
156,76 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
166,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (3)
166,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
166,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
166,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (4)
166,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
163,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
166,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом