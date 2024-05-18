Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дніпро, вул. Героїв Крут, 12 Всього: упаковка (1) 211,99 Економія: -55,23 грн 156,76 грн Забронювати

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12 Всього: упаковка (1) 196,00 Економія: -38,00 грн 158,00 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А Всього: упаковка (1) 188,00 Економія: -27,00 грн 161,00 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19 Всього: упаковка (1) 187,50 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г Всього: упаковка (3) 184,50 Економія: -13,90 грн 170,60 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (12) 169,50 Економія: -5,08 грн 164,42 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Пушкінська, 83 Всього: упаковка (1) 187,50 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Київ, вул. Щербаківського Данила, 60 Всього: упаковка (1) 215,10 Економія: -52,19 грн 162,91 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч Всього: упаковка (5) 187,50 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А Всього: упаковка (2) 229,99 Економія: -73,23 грн 156,76 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (1) 166,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б Всього: упаковка (3) 166,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Київ, просп. Воскресенський, 24 Всього: упаковка (1) 166,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (2) 166,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (1) 190,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (4) 166,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (1) 163,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (1) 166,00 грн