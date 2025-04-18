Альфактів лосьйон для волосся (Alphactif hair lotion)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
66.0 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
66.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
619,00
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
329.9 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
332.9 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
378.9 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
552.7 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
714.1 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Соборності, 20-В
775.6 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
778.5 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека біля ратуші
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
841.5 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
501,68
Економія при броні: -0,77 грн
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
841.7 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
873.8 км
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАКТІВ тм ITEM 100 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN