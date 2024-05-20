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D3-Вітамін Др. Тайсс спрей 20 мл, №1 - Запоріжжя (825694) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
362,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
428,91
Економія: -93,33 грн
335,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
350,55
Економія: -17,55 грн
333,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
403,00
Економія: -60,00 грн
343,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
362,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
362,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
354,25
Економія: -10,45 грн
343,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
355,63 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
362,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
361,25
Економія: -25,98 грн
335,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
349,45
Економія: -14,41 грн
335,04 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
362,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
362,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
375,79
Економія: -26,36 грн
349,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
394,77
Економія: -59,46 грн
335,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
362,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
362,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
421,23
Економія: -33,37 грн
387,86 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
362,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
362,70 грн