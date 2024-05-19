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АНТГЕЛІОС АНТИВІКОВИЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ПРОТИ ЗМОРШОК І ПІГМЕНТАЦІЇ SPF50 тм "La Roche-Posay" SPF-50 50 мл для чутливої шкіри - Харків (780588) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
1068,12
Економія: -101,79 грн
966,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
1079,56
Економія: -120,45 грн
959,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
1078,12
Економія: -121,07 грн
957,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
1062,96
Економія: -118,56 грн
944,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
1080,80
Економія: -180,48 грн
900,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
1084,41
Економія: -164,76 грн
919,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
882,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
1076,05
Економія: -175,99 грн
900,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
1079,15
Економія: -86,30 грн
992,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
1097,51
Економія: -104,37 грн
993,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
1084,82
Економія: -82,69 грн
1002,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
1091,21
Економія: -142,69 грн
948,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
1100,39
Економія: -147,75 грн
952,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
1100,81
Економія: -112,82 грн
987,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
1064,30
Економія: -94,13 грн
970,17 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
1086,27
Економія: -129,22 грн
957,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
1098,33
Економія: -137,16 грн
961,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
1094,42
Економія: -162,12 грн
932,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (2)
1084,72
Економія: -91,58 грн
993,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (2)
1064,61
Економія: -111,69 грн
952,92 грн