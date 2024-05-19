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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ ГІДРОКОЛОЇДНИХ , №5 - Львів (768658) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
46,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
49,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Всього: упаковка (1)
46,75 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Черняхів, вул. Франка Івана, 42
Всього: упаковка (1)
83,80 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бородянка, вул. Центральна, 337
Всього: упаковка (1)
102,90 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Гагаріна Юрія, 2-А/2
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (1)
112,50 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (1)
125,60 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г
Всього: упаковка (2)
113,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (1)
124,60 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Буча, вул. Енергетиків, 17
Всього: упаковка (3)
109,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Всього: упаковка (1)
124,60 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (1)
132,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Боярка, вул. Хрещатик, 83
Всього: упаковка (1)
123,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: упаковка (2)
129,50 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (2)
116,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Чайки, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (1)
109,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (2)
116,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всього: упаковка (1)
129,50 грн