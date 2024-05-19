FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ ГІДРОКОЛОЇДНИХ , №5 - Харків (768658) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Медіт-м
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 118
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 2-Б
Вітамін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
Вітамін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Соборності, 18/1