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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ ГІДРОКОЛОЇДНИХ , №5 - Харків (768658) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Всього: упаковка (1)
46,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
49,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
46,75 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Медіт-м
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: упаковка (1)
107,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: упаковка (1)
109,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (1)
109,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (1)
119,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
132,50 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (1)
130,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (1)
109,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 118
Всього: упаковка (1)
107,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 2-Б
Всього: упаковка (1)
125,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (4)
94,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Соборності, 18/1
Всього: упаковка (5)
100,60 грн