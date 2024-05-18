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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ ГІДРОКОЛОЇДНИХ , №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (768658) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Всього: упаковка (1)
46,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
49,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
46,75 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: упаковка (1)
109,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: упаковка (1)
107,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (1)
109,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (1)
119,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
132,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (1)
109,10 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (1)
130,50 грн
Медіт-м
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (2)
118,70 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Всього: упаковка (2)
118,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Енергетиків, 2-Б
Всього: упаковка (1)
125,60 грн