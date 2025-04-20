Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
363,24
Економія при броні: -22,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
352,43
Економія при броні: -25,21 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
384,72
Економія при броні: -14,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
360,77
Економія при броні: -20,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
357,35
Економія при броні: -17,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
356,71
Економія при броні: -16,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
359,02
Економія при броні: -19,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
360,43
Економія при броні: -33,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
360,67
Економія при броні: -20,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
4.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
356,36
Економія при броні: -16,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,55
Економія при броні: -18,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
359,44
Економія при броні: -19,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вороніна, 19
5.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
395,62
Економія при броні: -25,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
359,99
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
357,90
Економія при броні: -17,61 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
362,96
Економія при броні: -22,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
8.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
360,23
Економія при броні: -19,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
359,61
Економія при броні: -19,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
394,36
Економія при броні: -24,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
8.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
383,64
Економія при броні: -13,50 грн