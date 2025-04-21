Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
388,30
Економія при броні: -21,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
359,17
Економія при броні: -18,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
386,95
Економія при броні: -16,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
353,94
Економія при броні: -13,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
389,93
Економія при броні: -19,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
369,15
Економія при броні: -16,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
357,15
Економія при броні: -16,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
243,25
Економія при броні: -16,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
240,47
Економія при броні: -13,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
361,12
Економія при броні: -20,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
395,55
Економія при броні: -25,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
359,96
Економія при броні: -19,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
241,88
Економія при броні: -15,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
385,24
Економія при броні: -18,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
237,37
Економія при броні: -10,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
235,46
Економія при броні: -8,62 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
35.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
383,31
Економія при броні: -13,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
38.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
374,71
Економія при броні: -22,48 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Хмільник, вул. Соборності, 17
52.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
362,62
Економія при броні: -22,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
353,56
Економія при броні: -13,27 грн