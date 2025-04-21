Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
387,27
Економія при броні: -20,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,10
Економія при броні: -25,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
385,49
Економія при броні: -18,33 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
365,29
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
120,97
Економія при броні: -7,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
239,88
Економія при броні: -13,04 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
386,92
Економія при броні: -16,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
364,47
Економія при броні: -24,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
388,78
Економія при броні: -21,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
358,42
Економія при броні: -18,13 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
392,43
Економія при броні: -25,27 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
364,18
Економія при броні: -20,90 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
386,86
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
358,42
Економія при броні: -18,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
5.4 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
356,43
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
391,20
Економія при броні: -21,06 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
121,13
Економія при броні: -7,72 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-Ж/2
6.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
365,29
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 12
9.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
353,22
Економія при броні: -12,93 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
391,03
Економія при броні: -23,87 грн