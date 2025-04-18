Київ (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
375,13
Економія при броні: -22,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
364,95
Економія при броні: -24,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
353,49
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
355,75
Економія при броні: -15,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
374,89
Економія при броні: -22,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
355,61
Економія при броні: -15,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
380,81
Економія при броні: -13,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
380,92
Економія при броні: -13,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
385,38
Економія при броні: -18,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
357,22
Економія при броні: -16,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
396,66
Економія при броні: -26,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
363,07
Економія при броні: -22,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
358,29
Економія при броні: -20,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
387,23
Економія при броні: -20,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,87
Економія при броні: -23,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
384,90
Економія при броні: -17,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
355,68
Економія при броні: -15,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
383,79
Економія при броні: -13,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
356,36
Економія при броні: -19,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
385,91
Економія при броні: -15,77 грн