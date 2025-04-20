Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
239,69
Економія при броні: -13,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
385,57
Економія при броні: -18,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
339,90
Економія при броні: -11,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
387,74
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
243,15
Економія при броні: -16,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
240,96
Економія при броні: -14,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,94
Економія при броні: -26,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
235,11
Економія при броні: -8,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
334,85
Економія при броні: -21,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
355,81
Економія при броні: -15,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
370,28
Економія при броні: -18,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
357,73
Економія при броні: -17,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
359,33
Економія при броні: -19,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
356,70
Економія при броні: -16,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
363,43
Економія при броні: -23,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
360,39
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
365,35
Економія при броні: -25,36 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,10
Економія при броні: -14,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
390,59
Економія при броні: -23,43 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,87
Економія при броні: -26,71 грн