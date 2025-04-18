Харків (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
353,87
Економія при броні: -13,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,52
Економія при броні: -14,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
385,68
Економія при броні: -18,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
391,09
Економія при броні: -21,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
355,71
Економія при броні: -15,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
387,08
Економія при броні: -19,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
374,92
Економія при броні: -22,69 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
219,98
Економія при броні: -15,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
391,36
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
364,47
Економія при броні: -24,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,06
Економія при броні: -22,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
239,79
Економія при броні: -12,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,72
Економія при броні: -24,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
394,76
Економія при броні: -27,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
397,97
Економія при броні: -27,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
363,17
Економія при броні: -22,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
360,50
Економія при броні: -20,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
374,29
Економія при броні: -19,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
394,76
Економія при броні: -27,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
119,95
Економія при броні: -6,53 грн