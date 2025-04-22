Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
392,99
Економія при броні: -25,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
390,56
Економія при броні: -20,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
368,34
Економія при броні: -16,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
363,14
Економія при броні: -22,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
362,18
Економія при броні: -21,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
386,28
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
250,91
Економія при броні: -16,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
358,42
Економія при броні: -18,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
243,09
Економія при броні: -16,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
357,63
Економія при броні: -17,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
358,62
Економія при броні: -18,33 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
371,56
Економія при броні: -19,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
374,25
Економія при броні: -22,02 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
362,66
Економія при броні: -22,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
391,07
Економія при броні: -23,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
389,81
Економія при броні: -22,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
383,32
Економія при броні: -16,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
380,29
Економія при броні: -13,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,43
Економія при броні: -26,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 14
66.2 км
Вітамак таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
389,26
Економія при броні: -22,10 грн