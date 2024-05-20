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NOW FOODS БІОТИН капсули 1000 мкг, №100 - Запоріжжя (790159) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (6)
261,00
Економія: -34,00 грн
227,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -36,00 грн
238,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
343,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
343,30 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,30 грн