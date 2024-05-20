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Алібрест капсули, №30 - Запоріжжя (770941) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
522,00
Економія: -83,00 грн
439,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), капсули (2)
548,74
Економія: -64,93 грн
483,81 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
511,30
Економія: -44,38 грн
466,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
526,99
Економія: -80,88 грн
446,11 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
505,00
Економія: -66,00 грн
439,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
472,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
484,99
Економія: -38,88 грн
446,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
515,92
Економія: -47,90 грн
468,02 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
505,00
Економія: -66,00 грн
439,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
525,05
Економія: -58,70 грн
466,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), капсули (1)
500,10
Економія: -17,10 грн
483,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
472,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
555,98
Економія: -72,17 грн
483,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
496,96
Економія: -23,26 грн
473,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
556,72
Економія: -72,91 грн
483,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
472,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
472,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2), капсули (2)
535,30
Економія: -48,18 грн
487,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
472,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
472,40 грн