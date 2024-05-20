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АНАКАПС ПРОГРЕСИВ капсули, №30 - Запоріжжя (764408) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
711,05 грн
Зарина
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
718,25
Економія: -42,44 грн
675,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
753,91
Економія: -63,00 грн
690,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
711,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
746,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
650,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
822,96 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом