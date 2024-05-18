Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Полтава, вул. Зіньківська, 4-А Всього: упаковка (1) 711,05 грн Забронювати

Зарина Детальніше Відчинено Цілодобово Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А Всього: упаковка (1) 813,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 756,89 Економія: -65,98 грн 690,91 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12 Всього: упаковка (1) 711,05 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф Всього: упаковка (1) 746,60 грн Забронювати

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Одеса, пров. Компасний, 6-В Всього: упаковка (1) 650,00 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Одеса, дорога Фонтанська, 20/4 Всього: упаковка (1) 822,96 грн