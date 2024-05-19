EKEL МАСКА ТКАНИННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ЕКСТРАКТОМ ЗМІЇНОЇ ОТРУТИ "ЕФЕКТ Ботакс" 25 мл - Львів (776243) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Центральна
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Аркадія
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Вузівська
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Віола
Детальніше
Всього: упаковка (14)
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Южна
Детальніше
Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Ізабелла
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 170/2
Чорноморська
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом