Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі медичніінші медичні пластириFAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ГІДРОКОЛОЇДНИЙЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ГІДРОКОЛОЇДНИЙ 44 х 69 мм, №1 - Одеса (768656) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Будемо здорові разом
Детальніше
Лиманка, вул. Зіркова, 46/1-А
Всього: упаковка (1)
40,70 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Всього: упаковка (2)
35,90 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (1)
35,90 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Одеська, 60-В
Всього: упаковка (1)
37,30 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
37,30 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
44,10 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
42,10 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (1)
37,30 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Богуслав, вул. Миколаївська, 40-Б
Всього: упаковка (6)
29,20 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 24-А
Всього: упаковка (12)
28,60 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (2)
35,90 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: упаковка (1)
35,90 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (1)
35,90 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (1)
42,10 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
29,20 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Всього: упаковка (1)
42,10 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: упаковка (1)
32,20 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
43,40 грн