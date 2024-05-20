FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ГІДРОКОЛОЇДНИЙ 44 х 69 мм, №1 - Одеса (768656) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Будемо здорові разом
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Лиманка, вул. Зіркова, 46/1-А
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Одеська, 60-В
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Вітамін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Богуслав, вул. Миколаївська, 40-Б
Вітамін
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 24-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116