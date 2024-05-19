FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ГІДРОКОЛОЇДНИЙ 44 х 69 мм, №1 - Харків (768656) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Медіт-м
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 2-Б
Вітамін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
Вітамін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Соборності, 18/1
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 2
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106