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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ГІДРОКОЛОЇДНИЙ 44 х 69 мм, №1 - Харків (768656) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (1)
37,30 грн
Медіт-м
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Всього: упаковка (1)
41,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: упаковка (1)
32,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: упаковка (1)
35,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (1)
35,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (1)
42,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
29,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Всього: упаковка (1)
42,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
43,40 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (1)
37,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (2)
35,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
42,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
44,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 2-Б
Всього: упаковка (1)
37,30 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (4)
28,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Соборності, 18/1
Всього: упаковка (4)
28,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 2
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106
Всього: упаковка (1)
35,40 грн