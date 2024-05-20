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BABARIA ШАМПУНЬ З ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИ 600 мл - Одеса (720971) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
239,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
239,58 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (3)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (7)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
238,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (3)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (3)
225,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (2)
182,16 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
182,16 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
182,16 грн