Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, вул. Висоцького, 23 Всього: упаковка (1) 273,24 грн

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36 Всього: упаковка (2) 273,24 грн

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, пров. Компасний, 6-В Всього: упаковка (1) 273,24 грн

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, дорога Фонтанська, 99 Всього: упаковка (1) 273,24 грн

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, вул. Невського Олександра, 43 Всього: упаковка (1) 273,24 грн