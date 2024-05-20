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APIVITA ЧОЛОВІЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА РОЗМАРИНОМ 500 мл - Запоріжжя (701848) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
680,10
Економія: -35,09 грн
645,01 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
804,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
828,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
774,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
774,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
777,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
779,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
781,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
772,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
780,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
775,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
775,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
774,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
774,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
931,50
Економія: -186,30 грн
745,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
931,50
Економія: -186,30 грн
745,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
828,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
931,50
Економія: -186,30 грн
745,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
722,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
645,04 грн