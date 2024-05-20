APIVITA ЖІНОЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ЛАВРОМ 500 мл - Запоріжжя (701847) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
В інших містах:
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
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Кам'янське, просп. Свободи, 30
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В