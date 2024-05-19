APIVITA ЖІНОЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ЛАВРОМ 500 мл - Київ (701847) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Віталюкс
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Онлайн №2
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
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Всього: упаковка (2)
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Славутич, просп. Незалежності, 5
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45