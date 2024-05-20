PLUSSSZ ЕЛЕКТРОЛІТИ + МУЛЬТИВІТАМІН таблетки шипучі, №20 - Запоріжжя (748207) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Іва-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Надвірна, вул. Мазепи, 5
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом