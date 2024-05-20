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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ B-PROTECT SPF50 + 30 мл - Запоріжжя (764358) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
560,11
Економія: -28,19 грн
531,92 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
681,00
Економія: -95,00 грн
586,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
691,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
691,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
691,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
560,27
Економія: -28,35 грн
531,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
710,52
Економія: -89,12 грн
621,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
691,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (2)
691,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
683,49 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
691,10
Економія: -20,73 грн
670,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
684,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
691,10
Економія: -20,73 грн
670,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
631,80
Економія: -18,95 грн
612,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
548,78
Економія: -16,86 грн
531,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
691,10
Економія: -20,73 грн
670,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
703,33
Економія: -80,32 грн
623,01 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (3)
691,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
558,84
Економія: -26,92 грн
531,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (7)
562,93
Економія: -31,01 грн
531,92 грн