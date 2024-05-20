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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ B-PROTECT SPF50 + 30 мл - Одеса (764358) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
557,03
Економія: -25,11 грн
531,92 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
648,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (3)
691,00 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (5)
648,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
558,14
Економія: -26,22 грн
531,92 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
648,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
552,29
Економія: -20,37 грн
531,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
686,74 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (4)
648,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
556,02
Економія: -24,10 грн
531,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (7)
553,94
Економія: -22,02 грн
531,92 грн
Афродита
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Варненська, 20-Б
Всього: упаковка (1)
648,60 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
648,60 грн
Вероніка
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
648,60 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (4)
648,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
691,10
Економія: -20,73 грн
670,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
562,29
Економія: -30,37 грн
531,92 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
648,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
691,10
Економія: -20,73 грн
670,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
561,87
Економія: -29,95 грн
531,92 грн