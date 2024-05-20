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Ангіплант спрей спрей 30 мл, №1 - Запоріжжя (849640) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
157,20
Економія: -4,00 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3)
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
159,00
Економія: -5,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (3)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (4)
160,80
Економія: -7,60 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (2)
157,20
Економія: -4,00 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1)
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (5)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
166,20
Економія: -13,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Всього: упаковка (2)
175,20
Економія: -22,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
Всього: упаковка (2)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (3)
160,80
Економія: -7,60 грн
153,20 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Всього: упаковка (3)
153,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (5)
162,60
Економія: -9,40 грн
153,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (3)
162,60
Економія: -9,40 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (3)
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Всього: упаковка (1)
153,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (4)
162,60
Економія: -9,40 грн
153,20 грн