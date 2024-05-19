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Ангіплант спрей спрей 30 мл, №1 - Львів (849640) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (9)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
171,60
Економія: -18,40 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (5)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (16)
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (3)
175,20
Економія: -22,00 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (9)
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
171,60
Економія: -18,40 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (11)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (2)
166,20
Економія: -13,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (9)
159,00
Економія: -5,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
175,20
Економія: -22,00 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (5)
173,40
Економія: -20,20 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (2)
175,20
Економія: -22,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (3)
169,80
Економія: -16,60 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
166,20
Економія: -13,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (13)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
Всього: упаковка (10)
175,20
Економія: -22,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Всього: упаковка (3)
173,40
Економія: -20,20 грн
153,20 грн