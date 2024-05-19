Ангіплант спрей спрей 30 мл, №1 - Харків (849640) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
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Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24