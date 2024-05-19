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Ангіплант спрей спрей 30 мл, №1 - Харків (849640) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
169,80
Економія: -16,60 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (3)
171,60
Економія: -18,40 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
175,20
Економія: -22,00 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
162,60
Економія: -9,40 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (2)
159,00
Економія: -5,80 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Всього: упаковка (1)
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (2)
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (2)
160,80
Економія: -7,60 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
160,80
Економія: -7,60 грн
153,20 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
Всього: упаковка (5)
159,00
Економія: -5,80 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (3)
159,00
Економія: -5,80 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (2)
159,00
Економія: -5,80 грн
153,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Всього: упаковка (2)
162,60
Економія: -9,40 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (5)
159,00
Економія: -5,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Всього: упаковка (3)
157,20
Економія: -4,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (2)
177,00
Економія: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (3)
164,40
Економія: -11,20 грн
153,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
159,00
Економія: -5,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Всього: упаковка (2)
153,20 грн