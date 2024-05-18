Ангіплант спрей спрей 30 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (849640) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 39 аптеках
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
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Дніпро, вул. Незалежності, 11
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Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
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Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
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Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, просп. Науки, 98
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Дніпро, вул. Харківська, 7
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Аптека доброго дня
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
1 соціальна аптека
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Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж