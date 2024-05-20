АНГІПЛАНТ ЛЬОДЯНИКИ зі смаком ментолу та евкаліпту, №24 - Запоріжжя (772001) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52/2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
1 соціальна аптека
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Всього: (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Аптека доброго дня
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-Б
Аптека доброго дня
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, просп. Берестейський, 22
1 соціальна аптека
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 63
Аптека доброго дня
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Всього: (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом