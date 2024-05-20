АНГІПЛАНТ ЛЬОДЯНИКИ зі смаком ментолу та евкаліпту, №24 - Одеса (772001) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52/2
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-Б
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 63
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом