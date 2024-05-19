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АНГІПЛАНТ ЛЬОДЯНИКИ зі смаком ментолу та евкаліпту, №24 - Львів (772001) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 63
Всього: (1)
148,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Всього: (1)
165,40
Економія: -17,00 грн
148,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-Б
Всього: (1)
165,40
Економія: -17,00 грн
148,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: (1)
151,50
Економія: -3,10 грн
148,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16
Всього: (1)
158,40
Економія: -10,00 грн
148,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: (1)
148,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (2)
155,60
Економія: -7,20 грн
148,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52/2
Всього: упаковка (5)
157,00
Економія: -8,60 грн
148,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: (1)
165,40
Економія: -17,00 грн
148,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом