Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Полтава, вул. Героїв ОУН, 26 Всього: упаковка (2) 155,60 Економія: -7,20 грн 148,40 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Чарівна, 74 Всього: (1) 165,40 Економія: -17,00 грн 148,40 грн Забронювати

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16 Всього: (1) 158,40 Економія: -10,00 грн 148,40 грн Забронювати

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Покров, вул. Центральна, 52/2 Всього: упаковка (5) 157,00 Економія: -8,60 грн 148,40 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-Б Всього: (1) 165,40 Економія: -17,00 грн 148,40 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Берестейський, 22 Всього: (1) 165,40 Економія: -17,00 грн 148,40 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Щербаківського Данила, 63 Всього: (1) 148,40 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133 Всього: (1) 148,40 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А Всього: (1) 151,50 Економія: -3,10 грн 148,40 грн Забронювати

Перша соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Берегомет, вул. Центральна, 36-Б Всього: упаковка (1), (1) 148,40 грн Забронювати