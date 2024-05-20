АНГІПЛАНТ ЛЬОДЯНИКИ зі смаком меду, №24 - Запоріжжя (772000) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52/2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Київ, просп. Науки, 1/2
1 соціальна аптека
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Всього: (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом