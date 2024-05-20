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АНГІПЛАНТ ЛЬОДЯНИКИ зі смаком меду, №24 - Запоріжжя (772000) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52/2
Всього: упаковка (1)
138,20
Економія: -7,50 грн
130,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16
Всього: (1)
139,50
Економія: -8,80 грн
130,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
134,60
Економія: -3,90 грн
130,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Київ, просп. Науки, 1/2
Всього: (1)
145,50
Економія: -14,80 грн
130,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Всього: (1)
132,10
Економія: -1,40 грн
130,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (1)
133,40
Економія: -2,70 грн
130,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом