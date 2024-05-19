Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Літературна, 5 Всього: упаковка (1) 134,60 Економія: -3,90 грн 130,70 грн Забронювати

В інших містах:

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16 Всього: (1) 139,50 Економія: -8,80 грн 130,70 грн Забронювати

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Покров, вул. Центральна, 52/2 Всього: упаковка (1) 138,20 Економія: -7,50 грн 130,70 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Науки, 1/2 Всього: (1) 145,50 Економія: -14,80 грн 130,70 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бородянка, вул. Семашко, 4 Всього: (1) 132,10 Економія: -1,40 грн 130,70 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4 Всього: (1) 145,50 Економія: -14,80 грн 130,70 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А Всього: упаковка (1) 133,40 Економія: -2,70 грн 130,70 грн Забронювати