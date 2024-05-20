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Marysil Засіб для інтимної гігієни флакон 200 мл - Запоріжжя (772365) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
388,99
Економія: -63,59 грн
325,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
366,99
Економія: -41,59 грн
325,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
363,99
Економія: -38,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
365,99
Економія: -40,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
358,99
Економія: -33,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
366,99
Економія: -41,59 грн
325,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
372,99
Економія: -47,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (2)
377,99
Економія: -52,59 грн
325,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -41,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (2)
365,99
Економія: -40,59 грн
325,40 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
422,99
Економія: -97,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: упаковка (1)
435,99
Економія: -110,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (2)
387,99
Економія: -62,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (2)
412,99
Економія: -87,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
388,99
Економія: -63,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
386,99
Економія: -61,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
388,99
Економія: -63,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
374,99
Економія: -49,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (1)
452,99
Економія: -127,59 грн
325,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
438,99
Економія: -113,59 грн
325,40 грн