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Аертал® порошок для оральної суспензії 100 мг пакет, №20 - Запоріжжя (364283) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
321,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: порошок для оральної суспензії (6)
360,00
Економія: -60,00 грн
300,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), пакет (10)
367,07
Економія: -58,22 грн
308,85 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), пакет (2)
349,50
Економія: -34,10 грн
315,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: порошок для оральної суспензії (4)
288,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
356,99
Економія: -53,43 грн
303,56 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
360,00
Економія: -60,00 грн
300,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), пакет (1)
313,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
321,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
331,99
Економія: -28,43 грн
303,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), пакет (5)
368,88
Економія: -38,09 грн
330,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: порошок для оральної суспензії (7)
285,88 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
321,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
368,90
Економія: -45,06 грн
323,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: порошок для оральної суспензії (15)
343,75
Економія: -32,67 грн
311,08 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
321,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: порошок для оральної суспензії (13)
373,82
Економія: -63,90 грн
309,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: порошок для оральної суспензії (11)
338,86
Економія: -23,61 грн
315,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (5), пакет (5)
377,48
Економія: -72,46 грн
305,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: порошок для оральної суспензії (3)
353,32
Економія: -42,44 грн
310,88 грн